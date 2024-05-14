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Терехов повідомив про дев’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова

Терехов повідомив про дев’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова

Вдень 14 травня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та гаражах у Харкові: є перша інформація про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксоване влучання в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук постраждалих.

Станом на 17:04 відомо про дев’ятьох постраждалих

Внаслідок другого удару по території гаражів сталася пожежа, вогонь охопив приблизно 10 гаражів. Також пошкоджена багатоповерхівка.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Агентство Телевидения Новости

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