На Харківщині поліція затримала групу наркозлочинців

На Харківщині правоохоронці затримали злочинну групу за вчинення наркозлочинів на території Дніпропетровської та Харківської областей.

У зловмисників виявили близько 700 пакетів з наркотичними засобами та інші докази їх злочинної діяльності, повідомляє поліція Харківської області.

Як повідомлялось раніше, в грудні минулого року поліція викрила зловмисників, які займалися збутом наркотичних речовин. Під час санкціонованих обшуків у чотирьох мешканців Дніпропетровської області були вилучені наркотичні речовини, грошові кошти та мобільні телефони.

В ході досудового розслідування поліцейські довели причетність до злочинної схеми ще чотирьох жителів Кривого Рогу віком від 34 до 58 років, які займалися розповсюдженням тяжких наркотичних речовин на території Дніпропетровської та Харківської областей.

Співробітники Красноградського райвідділу поліції, управління карного розшуку, криміналісти, кінологи, за силової підтримки полку особливого призначення, СБУ та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів.

В результаті заходів виявлено близько 700 зіп-пакетів з метамфетаміном, канабісом, банківські картки, мобільні телефони та понад 200 тисяч гривень.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.Одній із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншим – тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости