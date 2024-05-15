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СБУ завершила розслідування щодо пропагандистки з Харкова, яка агітувала приєднати окуповані території до рф

СБУ завершила розслідування щодо пропагандистки з Харкова, яка агітувала приєднати окуповані території до рф

Співробітники СБУ викрили підривну діяльність харків’янки, яка виправдовувала тимчасову окупацію частини території України, поширювала дописи з антиукраїнською пропагандою у проросійських Телеграм-каналах, в яких заперечувала існування України як суверенної держави.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що жінка записала відеозвернення, у котрому закликала до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та їх приєднання до рф. У одному із дописів агітаторка стверджувала, що приєднання до рф врятує мешканців окупованих територій від «злочинної» української влади.

У межах кримінального провадження було проведено судово-лінгвістичну експертизу, висновки якої підтвердили наявність складу злочину у поширених жінкою матеріалах.

На підставі зібраних доказів фігурантці заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність)ч.1 ст.436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі матеріали зібрані слідчими Служби безпеки передано до суду.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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