У Харкові на Салтівці двоє молодиків обкрадали припарковані автівки
Поліцейські затримали в Харкові чоловіків, яких підозрюють в серії крадіжок з припаркованих автівок: зловмисники «працювали» у нічний час, викрадали цінні речі з автомобілів у Салтівському районі.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Наприкінці березня 2024 року мешканці Салтівського району почали звертатися до поліції з повідомленнями про крадіжки з автівок, які залишаються вночі біля будинків. Загалом поліція отримала понад 40 подібних звернень.
Поліцейські Харківського РУП №2 у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особи зловмисників. Ними виявилися 23-річний та 17-річний місцеві мешканці. Молодики викрадали з автівок все, що має хоч якусь цінність – від акумуляторних батарей та інструментів до відеореєстраторів. Якщо нічого цінного в автомобілі не було, з неї зливали бензин. Зловмисників затримали, в них вилучили частину викрадених речей.
Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
23-річний чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліція перевіряє зловмисників на причетність до аналогічних злочинів на території м. Харкова.