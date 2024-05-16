СБУ затримала 18-річного харків’янина, який допомагав окупантам готувати новий наступ на Харківщину

Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала агента фсб, який збирав інформацію про залучені до оборони міста підрозділи ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Окупанти потребували інформацію для планування нового наступу на Харківщину. Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. У разі виявлення «потрібних» локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» до фсб.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його «на гарячому», коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

За даними слідства, 18-річного харків’янина дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. В поле зору російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав «швидкий» заробіток. Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости