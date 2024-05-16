У Харкові патрульні затримали грабіжника: відібрав телефон у дитини

Патрульні оперативно затримали чоловіка, імовірно, причетного до грабежу.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора вдень патрульні отримали виклик про грабіж на вулиці Єлизаветинській. За попередньою інформацією, на дитячому майданчику, невідомий чоловік вирвав у дитини з рук мобільний телефон та побіг з місця події.

Поліцейські передали інформацію з описом чоловіка у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на проспекті Гагаріна, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Поліцейські виявили у громадянина телефон, який, згодом, впізнала заявниця.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости