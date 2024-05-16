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У Харкові судитимуть двох колаборанток, які працювали в окупаційному пенсійному фонді

У Харкові судитимуть двох колаборанток, які працювали в окупаційному пенсійному фонді

У Комінтернівському районному суді м. Харкова слухатимуть справи двох жительок Балаклії, які під час окупації Ізюмщини збройними силами рф добровільно вирішили працювати на ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що 31-річна жінка обійняла посаду «главного специалиста отдела обслуживания граждан в г. Балаклея Отделения Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области».

Другій обвинуваченій 51 рік. Вона добровільно надала до органів незаконної влади заяву щодо прийняття її на посаду «делопроизводителя, архивариуса» у тому ж відділі.

Обидві колаборантки приймали та обробляли заяви місцевих мешканців щодо виплати так званої «матеріальної грошової допомоги» від держави-агресорки у вигляді 10000 російських рублів.

Крім того, жінки вели облік осіб, які звернулись за оформленням цієї допомоги, а також виконували вказівки вищого керівництва.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох жінок за фактами колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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