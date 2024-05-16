Зачистка села на Харківщині: частина окупантів знищена, двох взято в полон

Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомляють Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон.

«Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно», – зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.

Агентство Телевидения Новости