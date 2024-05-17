У Харкові судитимуть працівника ТРЦ, який допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на місто

Перед судом постане працівник торгово-розважального центру, який допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на українських захисників у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку квітня 2024 року на 36-річного харківʼянина через месенджер Telegram вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому співпрацю. Завдання представника рф полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові.

Обвинувачений, будучи проросійськи налаштованим, погодився на це.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Після цього він наносив на Google-мапі геолокації українських військових та надсилав ворогу. Ці дані були необхідні рф для нанесення прицільних ракетних ударів та атак БпЛА по особовому складу українських оборонців.

Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії в одному з торгово-розважальних центрів Харкова. Він «в темну» намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти ще локації розташування ЗСУ.

Правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України затримали ворожого коригувальника за місцем проживання у Харкові.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости