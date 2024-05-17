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Викрито двох жительок Харківщини, які будували кар’єру в окупаційній адміністрації

Викрито двох жительок Харківщини, які будували кар’єру в окупаційній адміністрації

На Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності двом жінкам, які працювали на ворога в окупованому Куп’янську.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Одна з підозрюваних – 39-річна жителька Куп’янська. Під час захоплення міста збройними силами рф, у червні 2022 року, жінка добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела кадрового обеспечения» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка займалась підготовкою та складанням службових документів з кадрових питань, а також формувала особові справи працівників.

Друга підозрювана – жителька села Курилівка Куп’янського району. 54-річна жінка стала «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Куриловского территориального отдела Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ очільника псевдооргану влади.

Колаборантка розглядала скарги та готувала відповіді на звернення громадян з приводу земельних ділянок, проводила консультації, видавала довідки, а також збирала паспортні дані мешканців громади для оформлення так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінкам заочно повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Обидві підозрювані наразі переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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