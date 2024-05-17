Поліцейські Харківщини викрили злочинну групу: шахраї ошукали громадян майже на 2 млн грн

Під приводом дзвінків працівників служби безпеки банківських установ або працівників кіберполіції, зловмисники виманили гроші у понад 70 постраждалих з Харківської області та інших регіонів України.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Організував шахрайську схему раніше судимий 33-річний мешканець Балаклійщини. До своєї діяльності він залучив своїх знайомих – 25-річну дівчину та 42-річного чоловіка, а також ще трьох осіб, на банківські картки яких потерпілі перераховували гроші.

У телефонній розмові з потенційними жертвами зловмисники представлялися працівниками кіберполіції або служби безпеки банківських установ. Вони пропонували негайно через термінал перевести всю суму наявних на банківській картці грошей на заздалегідь підготовлені номери мобільних телефонів або банківських карток. Порушники дізнавалися інформацію щодо SMS-повідомлення з кодом, яке надходило потерпілому, отримували доступ до рахунків, після чого переказували гроші на заздалегідь підготовлені банківські картки. Надалі вони знімали готівку у різних банкоматах Харкова, Харківської області, а також інших регіонів України.

Викрили злочинні дії співробітники слідчого управління, управління карного розшуку, з використанням можливостей управління кримінального аналізу, УОС, УОТЗ ГУНП в Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

14 травня за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській, Вінницькій та Чернівецькій областях правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Харківської, Чернівецької та Вінницької областей. Були вилучені платіжні картки, мобільні термінали, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерна техніка, чорнові нотатки та інше.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів організатору злочину та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3, 4, 5 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та накладання арешту на рухоме та нерухоме майно, як придбане на гроші, отримані від злочинної діяльності.

Агентство Телевидения Новости