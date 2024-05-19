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Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини з РСЗВ «Ураган»: п’ятеро людей загинули, дев’ятеро поранені

Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини з РСЗВ «Ураган»: п’ятеро людей загинули, дев’ятеро поранені

Вранці 19 травня окупанти обстріляли населені пункти Новоосинове та Ківшарівка на Харківщині. Загинули п’ятеро цивільних громадян, дев’ятеро були поранені. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, ворог вдарив по селах з реактивної системи залпового вогню «Ураган». 

Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ятеро чоловіків та четверо жінок. Їм надається медична допомога. 

За адресами виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки. 

Агентство Телевидения Новости

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