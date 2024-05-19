Двоє жінок постраждали внаслідок авіаударів по Харкову

19 травня орієнтовно о 15:10 окупанти завдали авіаудари по Київському та Шевченківському районах Харкова, постраждали двоє жінок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання по центральному парку. Пошкоджено будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі.

Постраждали дві жінки. 41-річна потерпіла зазнала гостру реакцію на стрес, у 27-річної мешканки акубаротравма (контузія).

Попередньо, війська рф вдарили по Харкову двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Київської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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