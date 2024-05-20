Завершено спецрозслідування стосовно зрадника, який очолив теруправління в окупаційній адміністрації на Харківщині

Під час окупації Куп’янського району 48-річний місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з загарбниками та очолив Шевченківське територіальне управління в окупаційній адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений займався підприємницькою діяльністю, а саме виготовленням металевих виробів. При окупантах, влітку 2022 року, чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. начальника Шевченковского территориального управления Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», отримавши відповідне посвідчення псевдооргану влади.

Обвинувачений організовував роботу «управління», у тому числі затверджував штатну структуру. Крім того, він вирішував питання «соціального захисту населення» та забезпечував видачу довідок про місце проживання громадян. Також обвинувачений займався розподілом та доставкою так званої «гуманітарної допомоги» від рф, щоб створити видимість піклування держави-агресорки про місцеве населення.

Чоловік брав участь у нарадах окупаційної адміністрації, під час яких носив георгіївську стрічку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, а також колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Після деокупації обвинувачений втік на територію рф, наразі переховується від слідства та перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково: також раніше за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області фігуранту було повідомлено про підозру за фактами публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України) та руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф (ч. 3 ст. 297 КК України).

Крім того, члени родини обвинуваченого також співпрацювали з ворогом і вже отримали вироки за колабораціонізм. Сина фігуранта засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та надання публічних послуг строком на 15 років, з конфіскацією всього майна. Дружину — до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости