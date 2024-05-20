Поліція викрила жительку Харківщини у співпраці з окупантами

​Під час окупації 38-річна жителька Харківщини обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі. Дізнавачі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З червня 2022 року жінка працювала «спеціалістом відділу економічного розвитку тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

На займаній посаді до серпня 2022 року зловмисниця виконувала розпорядження заступника голови з економіки та фінансів військової окупаційної військово-цивільної адміністрації.

Підозрювану викрили в колабораційній діяльності працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

20 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости