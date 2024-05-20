Встановлено місцеперебування ексмера Купʼянська, який в перші дні окупації Харківщини здав ворогу місто

У перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України на той момент діючий Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських сил.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань рф.

Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп’янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Наразі встановлено, що він знаходиться на території бєлгородської області рф. Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне увʼязнення.

Агентство Телевидения Новости