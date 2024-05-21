У Харкові підпільні типографії підробляли документи для «легалізації» за кордоном

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У результаті спецоперації у різних регіонах затримано дев’ятьох учасників угруповання. Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для «легалізації» у зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі.

Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто.

Вартість таких «послуг» становила від 300 до 700 американських доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок. Задокументовано, що за добу зловмисники «штампували» до півсотні замовлень.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей. Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві.

Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів та у їхніх підпільних цехах виявлено:

підроблені документи, відбитки печаток та штампів;обладнання для виготовлення підробки;комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255;ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199;ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358.

Одному з організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости