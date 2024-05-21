У Харкові затримали наркоторгівця, який спеціалізувався на психотропах

Харківські правоохоронці викрили чергового наркоторгівця, справу іншого передано до суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, знову порушив закон.

Починаючи з лютого цього року, зловмисник збував психотропну речовину PVP іншим особам. «Товар» передавав з рук у руки, зустрічаючись з покупцями особисто. Після чергової такої «зустрічі» правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

За місцем мешкання підозрюваного проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено фасовані пакети з білою та чорною порошкоподібними речовинами, електронні ваги та заздалегідь підготовлені зіп-пакети малих розмірів для подальшого розфасування психотропів.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Справу іншого чоловіка, який збував психотропи, вже передано до суду. За даними слідства, 54-річний харків’янин вирішив заробляти на життя незаконним способом. Чоловік також збував PVP безпосередньо під час зустрічей з «клієнтами», передаючи згортки з порошкоподібною речовиною.

Правоохоронці викрили харків’янина під час передачі «товару». Наразі Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости