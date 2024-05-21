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Масштабна пожежа у Харкові: на площі 2 га горіла трава та очерет

Масштабна пожежа у Харкові: на площі 2 га горіла трава та очерет

21 травня о 14:07 вогнеборці залучались до гасіння пожежі, яка виникла на відкритому просторі у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла суха трава та очерет на площі 2 га.

До ліквідації пожежі було залучено 4 пожежних автоцистерни та 25 осіб особового складу ДСНС. Завдяки оперативному втручанню рятувальників вдалось запобігти перекидання вогню на людські помешкання.

О 14:50 вогонь локалізовано, ліквідація триває.

Агентство Телевидения Новости

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