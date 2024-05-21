На Харківщині за державну зраду заочно судитимуть ексмера Балаклії

Справу ексмера міста Балаклія передано до суду: за держзраду йому загрожує довічне увʼязнення. Колишній посадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з перших днів окупації Балаклії діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт.

Наприкінці березня 2022 року разом з представниками збройних сил рф він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому.

Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, «хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще».

Він також додав, що «сьогодні повністю Україна вже нічого не дає» і запропонував мешканцям брати «гуманітарну допомогу» від російських військових.

Колишній український посадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости