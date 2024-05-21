За підтримку збройної агресії рф судитимуть харків’янина

Скеровано до суду справу 49-річного харків’янина, який підтримував дії рф та намагався дискредитувати українських захисників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, перебуваючи на одному з місцевих ринків, обвинувачений публічно транслював типові тези російської пропаганди. Зокрема, колаборант стверджував, що «рф звільнює свої території», «української мови ніколи не існувало та це штучно виведена мова».

Крім того, чоловік спробував переконати оточуючих, що саме українські військові обстрілюють міста і вбивають цивільне населення, намагаючись дискредитувати Сили оборони.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Колаборанта судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости