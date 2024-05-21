Колишню заступницю директора ліцею на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі

Ексосвітянку з Харківщини, яка очолила «відділ освіти» в окупаційній адміністрації, підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками прикордонного селища Козача Лопань місцева мешканка добровільно працювала на благо рф.

До повномасштабного вторгнення рф жінка була заступником директора у місцевому ліцеї.

Вже під час окупації профіль діяльності вона не змінила. Жінка обійняла посаду «начальника отдела образования Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области».

Псевдочиновниця керувала діяльність окупаційного відділу для організації діяльності навчальних закладів за російськими стандартами освіти.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости