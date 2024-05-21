Жителю Харківської області, який погрожував жінці фізичною розправою, загрожує до двох ровів тюрми

Чоловіку, який регулярно погрожував співмешканці фізичною розправою, поліцейські Харківщини повідомили про підозру у скоєнні домашнього насильства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції неодноразово зверталась 33-річна жінка. З її слів, 46-річний співмешканець поводиться щодо неї неадекватно, регулярно ображає та принижує її, влаштовує сварки під час яких погрожує фізичною розправою та застосовує фізичну силу.

Дільничними офіцерами поліції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було винесено два термінові заборонні приписи та складено чотири протоколи про адміністративні порушення, передбачені ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте кривдник продовжував вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Кривднику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

Агентство Телевидения Новости