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Жителю Харківської області, який погрожував жінці фізичною розправою, загрожує до двох ровів тюрми

Жителю Харківської області, який погрожував жінці фізичною розправою, загрожує до двох ровів тюрми

Чоловіку, який регулярно погрожував співмешканці фізичною розправою, поліцейські Харківщини повідомили про підозру у скоєнні домашнього насильства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції неодноразово зверталась 33-річна жінка. З її слів, 46-річний співмешканець поводиться щодо неї неадекватно, регулярно ображає та принижує її, влаштовує сварки під час яких погрожує фізичною розправою та застосовує фізичну силу.

Дільничними офіцерами поліції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було винесено два термінові заборонні приписи та складено чотири протоколи про адміністративні порушення, передбачені ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте кривдник продовжував вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Кривднику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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