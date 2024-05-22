На Харківщині виявлено жінку: добровільно працювала на окупантів у Куп’янську

На Харківщині жінка добровільно працювала у незаконно створеному органі окупаційної влади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час окупації міста Куп’янськ зловмисниця влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації держави-агресора.

За результатами досудового розслідування стало відомо, що 44-річна жінка, перебуваючи у тимчасово окупованому Куп’янську, добровільно працевлаштувалася до так званої «врємєнной гражданской адміністрації Харьковской області».

Зрадниця отримала посаду «ісполняющєй обязанності главного спєціаліста управлєнія фінансов». Жінка організовувала виплату пенсій та соціальних виплат відповідно до законодавства держави-агресора.

Дізнавачем Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янського окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости