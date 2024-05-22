По дитячому садку на Харківщині росіяни били ракетами С-400: поліція показала наслідки

22 травня близько 8:00 окупанти обстріляли місто Чугуїв двома ракетами ЗРК С-400. Внаслідок прямого влучання зруйнована будівля дитячого садка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, двері, балконні рами, стелі в будівлях, розташованих поруч.

У вісьмох людей – вибухові поранення та гостра реакція на стрес. Постраждалі – 28 та 67-річні чоловіки, а також шість жінок.

На місці події працює слідчо-оперативна група Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости