На Харківщині росіяни вдарили дроном по поліцейському авто: один правоохоронець загинув

Під час евакуації населення у Вовчанську російський дрон влучив в авто поліцейських, загинув один з правоохоронців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 22 травня близько 11:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля правоохоронців.

Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи.

41-річний поліцейський загинув. 27-річний поліціянт отримав поранення.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости