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Один поліцейський загинув, другий поранений: відео влучання дрона в службове авто на Харківщині

Один поліцейський загинув, другий поранений: відео влучання дрона в службове авто на Харківщині

У Вовчанську росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Момент влучання дрону в поліцейську автівку опублікував Міністр МВС Ігор Клименко.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

«Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів», – написав Клименко.

Агентство Телевидения Новости

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