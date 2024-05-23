Завершено спецрозслідування стосовно харків’янина – шанувальника «руського миру»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поширення та використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі вчиненого повторно, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харків’янин, який із симпатією ставиться до політичного керівництва держави-агресорки й підтримує збройну агресію рф проти України, вирішив ділитися своїми поглядами в інтернеті. Для цього чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи.

Обвинувачений виклав відео, на якому запевняв, що «Харьков будет в составе россии» і стверджував, що вірить у так званих «освободителей».

Крім того, на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» чоловік постив дописи із зображенням забороненої комуністичної символіки, у тому числі прапора і герба СРСР, а також п’ятикутної зірки із серпом та молотом.

Шанувальник «руського миру» публікував і власні тексти, у яких повторював твердження кремлівської пропаганди. Чоловік стверджував, що кадри з вбитими російською армією цивільними мешканцями Бучі є «постановкою», перекручуючи факти, висловлював зневажливе ставлення до політичного керівництва нашої держави та розповідав, що «в Украине правят нацисты».

Обвинувачений запевняв читачів, що саме українські військові обстрілюють цивільне населення, «згадуючи» про «обстрелы Донбасса» і так звану «аллею ангелов» в тимчасово окупованому Донецьку. «Коллективный Запад», «биологическое оружие», яке нібито зберігається в «подземельях Азовстали», «англосаксы» та інші вже усталені обороти російських пропагандистів — усі ці тези чоловік активно використовував при написанні своїх текстів, видаючи їх за «історичну правду».

Проведена судова семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань обвинуваченого.

Наразі чоловік переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно в Київському районному суді Харкова.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости