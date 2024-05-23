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«Оборудки» на оформленні паспортів: у Харкові викрито посадовицю міграційної служби

«Оборудки» на оформленні паспортів: у Харкові викрито посадовицю міграційної служби

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом співробітницям міграційної служби в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, начальниця одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області, користуючись своїми повноваженнями, вимагала гроші за безперешкодне отримання документів.

Насамперед мова йшла про термінове оформлення закордонних паспортів та паспортів у вигляді ID-карток.

До злочинної «схеми» посадовиця також залучила свою підлеглу, яка добровільно погодилась на «пропозицію».

У разі відмови платити жінки повідомляли людям, що їм спеціально будуть створені перешкоди в оформленні документів.

Правоохоронці викрили зловмисниць. Нині підозрюваних відсторонено від займаних посад.

Агентство Телевидения Новости

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