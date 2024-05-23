«Оборудки» на оформленні паспортів: у Харкові викрито посадовицю міграційної служби
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом співробітницям міграційної служби в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, начальниця одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області, користуючись своїми повноваженнями, вимагала гроші за безперешкодне отримання документів.
Насамперед мова йшла про термінове оформлення закордонних паспортів та паспортів у вигляді ID-карток.
До злочинної «схеми» посадовиця також залучила свою підлеглу, яка добровільно погодилась на «пропозицію».
У разі відмови платити жінки повідомляли людям, що їм спеціально будуть створені перешкоди в оформленні документів.
Правоохоронці викрили зловмисниць. Нині підозрюваних відсторонено від займаних посад.