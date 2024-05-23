На Харківщині за ухилення від мобілізації двоє чоловіків отримали строки за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Київської окружної прокуратури Харкова суди визнали винними двох чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України).

Їм призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема прокурори довели, що у травні 2023 року 40-річний мешканець селища Печеніги, будучи придатним за станом здоров’я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, не явився за викликом згідно повістки для відправки у команду за призовом по мобілізації.

Другий ухилянт — 39-річний мешканець Харкова. Бувши придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у грудні минулого року, отримавши повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП Харкова, не прибув без поважних причин.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

У судових засіданнях чоловіки повністю визнали свою вину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

Агентство Телевидения Новости