На Харківщині викрито колаборанта, який намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах

24-річному жителю Харківщини заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі: чоловік став правоохоронцем при окупантах.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час силового захоплення Куп’янщини збройними силами рф місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік вирішив спробувати себе у ролі «правоохоронця» та обійняв посаду «и. о. полицейского группы конвойной службы Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Новоспечений «поліцейський» патрулював місцевість, ніс службу на блокпостах, облаштованих російськими військовими, займався перевіркою документів громадян, приймав та оформлював звернення від них, а також конвоював незаконно затриманих осіб.

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости