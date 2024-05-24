У Харкові затримали чоловіка, який завдав ножових поранень жінці

Поліція затримала харків’янина, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження знайомій. Повідомлення про злочин надійшло до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 20 травня.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 48-річний підозрюваний розпивав спиртні напої в гостях у знайомих. Ввечері чоловік пішов, але під ранок повернувся, вчинив сварку з господаркою та вдарив її кухонним ножем.

Потерпілу з проникаючим ножовим пораненням доставили до лікарні.

За даним фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости