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На сім років відправили за ґрати помічника окупаційної адміністрації, якого затримали на звільнених територіях Харківщини

На сім років відправили за ґрати помічника окупаційної адміністрації, якого затримали на звільнених територіях Харківщини

За матеріалами Служби безпеки отримав вирок колаборант, який співпрацював з рф у період захоплення частини Харківської області та обійняв посаду помічника окупаційної адміністрації.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Влітку 2022 року 47-річний мешканець Куп’янського району добровільно підписав так званий трудовий договір з представниками окупаційної влади. Чоловік зайняв посаду «виконуючого обов’язки помічника начальника Дворічанського територіального управління Куп’янської військово-цивільної адміністрації Харківської області».

Обіймаючи цю псевдопосаду, зловмисник вирішував соціально-побутові питання мешканців с. Кам’янка Куп’янського району Харківської області. Він давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував забезпечення мешканців села дровами та видачу їм грошових коштів у розмірі 10000 рублів рф, після чого збирав відомості про отримання зазначених коштів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року на звільнених територіях області. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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