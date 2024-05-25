2 людини загинули, 33 поранено: прокурори фіксують наслідки удару по Харкову
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудар по Київському району Харкова.
Зафіксовано влучання по території будівельного гіпермаркету, в якому перебувало більше ніж 200 людей.
Спалахнула масштабна пожежа.
Станом на зараз відомо про двох загиблих чоловіків – співробітників цього будівельного гіпермаркету. 33 травмовані.
Десять співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок.
Рятувальні роботи тривають.
Прокурори продовжують працювати на місці чергового російського терору проти мирного населення.