Допомагав окупантам прорвати оборону Харкова: судитимуть харків’янина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річногочоловіка за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харківʼянин з першого дня повномасштабного вторгнення рф на територію України допомагав державі-агресору. Він систематично «зливав» інформацію про Сили оборони у Харкові та передмісті.

Всі дані він передавав своїй хрещеній, яка є військовослужбовцем приватної військової компанії «Редут», що підпорядковується головному управлінню генерального штабу збройних сил рф. Жінка відома у колах окупантів за позивним «Багіра».

Обвинувачений через месенджер «Телеграм» надсилав родичці скріншоти з Гугл-мап та робив на них відмітки з місцями базування ЗСУ, техніки та сил ППО.

Напередодні звільнення регіону фігурант «заліг на дно» – призупинив контакти з родичкою та майже не виходив з власного будинку на околицях обласного центру.

У березні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка, він перебуває під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости