У Харкові зупинили п’яного водія з підробленим посвідченням

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який не отримував посвідчення водія та керував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вночі, під час патрулювання Київського району міста патрульні зупинили автомобіль Renault за порушення комендантської години.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,08 проміле.

Також, водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости