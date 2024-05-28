Колишній строковик української військової частини працював на фсб: агента рф судитимуть у Харкові

Судитимуть агента рф, який передавав фсб дані про базування Сил оборони України на Харківщині та Миколаївщині для прицільних повітряних атак.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, колишній строковик однієї з українських військових частин напередодні звільнення в запас добровільно пішов на співпрацю з представником фсб рф.

Через месенджер Signal він передавав російському куратору локації Сил оборони та військової техніки у м. Лозова Харківської області, м. Миколаїв та Миколаївській області. Вказані дані були необхідні ворогу для нанесення прицільних повітряних ударів по українських захисниках.

Правоохоронці затримали чоловіка поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку.

Саме таким «шляхом» він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Якщо б план спрацював, агент мав би потрапити до «філії» фсб рф на тимчасово окупованій частині Луганської області.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинувальний акт передано до Ленінського районного суду м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости