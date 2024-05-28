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На 12 років відправили за ґрати колаборанта з колишнього «мвд рф» на Харківщині

На 12 років відправили за ґрати колаборанта з колишнього «мвд рф» на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 12 років за ґратами проведе ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що під час окупації м. Ізюм 35-річний місцевий мешканець добровільно вступив до окупаційної «поліції», яка діяла на території тимчасово захопленої громади. Там він був призначений на посаду «оперуповноваженого», отримав від окупантів фейкове посвідчення і почав активно допомагати російським загарбникам та їхнім поплічникам.

На вказаній посаді чоловік здійснював «оперативно-розшукові заходи», вилучав майно у місцевих мешканців, затримував людей із застосуванням фізичної сили, безпідставно звинувачуючи їх у вчиненні злочинів.

Контррозвідка СБУ затримала колаборанта у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у деокупованому Ізюмі.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засуджено до 12 років ув’язнення. До того ж, суд позбавив його права обіймати посади у правоохоронних органах ще протягом 10 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

Агентство Телевидения Новости

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