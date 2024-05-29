Заочно судитимуть харків’янина, який створив агентурну мережу для отримання даних про місця дислокації ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 38-річного чоловіка. Йому інкриміновано державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після 2014 року харківʼянин переїхав до рф та отримав російське громадянство.

Обвинувачений встиг попрацювати в окупованому м. Луганськ на посаді «заступника начальника відділення з розкриття злочинів проти особи карного розшуку жовтневого ру мвс лнр». У 2021 році він отримав диплом юриста Курського державного університету.

25 лютого 2022 року чоловік вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії рф, головним завданням якого була участь у бойових діях, направлених на окупацію Харківщини.

У червні 2022 року він, перебуваючи в окупованому на той час Купʼянськ, добровільно зайняв посаду «исполняющего обязаности помощника главы временной гражданской администрации Харьковской области».

Головною метою обвинуваченого було створення агентурної мережі у регіоні. Для цього він залучив своїх проросійських знайомих, які проживають у Харкові та області. Вони передавали обвинуваченому інформацію щодо об’єктів із зазначенням їх територіальної прив’язки, на яких перебувають військовослужбовці ЗСУ, а також надсилали дані про місця ураження російських обстрілів.

Крім того, один з інформаторів готував для обвинуваченого список певних посадових осіб військових навчальних закладів м. Харкова як «кандидатів» для вербування російськими спецслужбами.

Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости