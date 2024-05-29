11 років тюрми отримав поплічник окупантів з Харківщини

У Харкові оголосили вирок помічнику окупантів, який забезпечував «добробут» загарбників та «зливав» їм інформацію про місцевих патріотів. Зловмисник отримав 11 років тюрми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що мешканець села Мартове Чугуївського району, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював охоронцем-сторожем на місцевій базі відпочину, під час окупації населеного пункту налагодив контакт з представником так званої «Народної міліції ДНР». У липні 2022 року чоловік отримав завдання вказати на можливі місця знаходження покинутої військової техніки держави-агресора у лютому-березні 2022 року.

Ворожий пособник супроводжував «народних міліціонерів» та вказував їм місця розташування техніки, аби ті могли забрати її та відремонтувати.

Крім того, чоловік передав представникам ворога інформацію про двох місцевих мешканців з проукраїнською позицією, яких у подальшому окупанти незаконно затримали.

Пособник окупантів вказував їм на будинки, де вони могли б «поживитись». У подальшому з цих домоволодінь загарбники викрадали майно. Чоловік забезпечував військовослужбовців держави-агресорки одягом, а також, аби подбати про їхній комфорт, привіз до місця їхньої дислокації піч «буржуйку».

Встановлено, що ворожий помічник серед іншого брав участь в облаштування бліндажа на в’їзді до села.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. Чоловік заявив, що дружніх відносин з представниками окупаційних військ не мав і нібито навпаки, вони застосовували до нього фізичне насильство і погрожували, тож йому доводилось виконувати певні доручення від них. Передачу інформації про місцевих українських патріотів чоловік заперечив, за його версією окупанти і так знали, хто негативно налаштований до них.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 14 років та з конфіскацією майна.

Однак докази, надані стороною обвинувачення, а також показання свідків підтверджують те, що чоловік допомагав ворогу добровільно.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости