Поліцейські Харківщини затримали підозрюваних у квартирній крадіжці

На початку лютого до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 59-річної місцевої мешканки про те, що до її квартири проникли невідомі та викрали особисті речі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як з’ясували слідчі, зловмисники ретельно готувалися до злочину та вели спостереження за квартирою. Коли вони переконалися, що господарів та будь-яких перешкод немає, підібрали ключі до вхідних дверей та потрапили до оселі. Зловмисники викрали 700 доларів США, 32 тисячі гривень, ювелірні прикраси та інші речі.

Крадії діяли втрьох. Створив злочинну групу 42-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Його спільниками стали 32-річний місцевий мешканець, раніше судимий за наркозлочини, та 29-річний чоловік, який вже попадав в поле зору правоохоронців за незаконне поводження зі зброєю.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників, правоохоронці вилучили відмички, частину викрадених грошей та речей потерпілої.

На даний час зловмисники затримані та знаходяться під вартою. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Агентство Телевидения Новости