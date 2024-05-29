У Харкові затримали підозрюваного в крадіжці інтернет-кабелю

Вдень 29 травня під час патрулювання Індустріального району міста інспектор отримали виклик «Підозріла особа»: заявник повідомив, що у нього зник дома інтернет та він вирішив перевірити причину. Чоловік вийшов у під’їзд та помітив невідомого, який ніс два пакети з якимись дротами.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час відпрацювання виклику на вулиці Роганській патрульні помітили громадянина, який підпадав під орієнтування. Інспектори зупинили чоловіка для перевірки. У нього в пакунках поліцейські виявили інтернет-дроти та електрообладнання з характерними пошкодженнями.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости