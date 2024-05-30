До 6 років тюрми засудили чоловіка, який зрізав кабелі зв’язку та обкрадав харків’ян

У Харкові рецидивіст, який полював на кабелі зв’язку та обкрадав містян, отримав 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що чоловік, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, маючи не зняту і не погашену судимість, продовжив порушувати закон. У період із серпня по жовтень минулого року рецидивіст вчинив сім епізодів крадіжок.

«Здобиччю» зловмисника стали мобільні телефони та інші особисті речі, які він викрадав у харків’ян, а також кабелі телефонного зв’язку. Крадій проникав у підвальні приміщення житлових будинків та зрізав дроти.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного чоловіка в крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости