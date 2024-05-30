Будувала «карʼєру» під російським прапором: колабораціонізмі підозрюють жительку Харківської області

Правоохоронці підозрюють жительку міста Ізюм на Харківщині у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що наприкінці червня 2022 року, коли Ізюм перебував під окупацією, місцева жителька обрала для себе шлях будувати «карʼєру» під російським прапором.

До повномасштабного вторгнення рф на територію України вона працювала у дитячому садку.

При російських загарбниках вона обійняла посаду «спеціаліста сектора з питань праці та соціально-трудових відносин тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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