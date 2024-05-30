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На Харківщині СБУ викрила колаборанта, який працював «черговим» у створеному окупантами ізоляторі

На Харківщині СБУ викрила колаборанта, який працював «черговим» у створеному окупантами ізоляторі

Співробітники Служби безпеки викрили на деокупованій території Харківської області колаборанта, який допомагав російським загарбникам та працював «черговим» у створеному окупантами ізоляторі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, 45-річний мешканець Ізюма після захоплення міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у новоствореному правоохоронному органі. Там чоловіка призначили на посаду чергового поліцейського ізолятору тимчасового тримання у так званому відділі поліції у місті Ізюм.

З липня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: цілодобовий нагляд за затриманими особами, постійний контроль за ними у камерах, огляд утримуваних осіб, їхніх речей та приміщень камер ізолятору, супроводження осіб на прогулянки та для проведення слідчих дій, а також стеження за підтриманням порядку у камерах ізолятору.

Серед затриманих часто виявлялися патріотично налаштовані місцеві мешканці, які не підтримували окупаційний режим. За роботу на окупантів зловмисник отримував заробітну плату в російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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