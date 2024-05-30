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Збирався зустрічати росармію «з хлібом та сіллю»: судитимуть 65-річного харків’янина

Збирався зустрічати росармію «з хлібом та сіллю»: судитимуть 65-річного харків’янина

21 лютого 2024 року у Харкові біля магазину 65-річний чоловік поділився з двома жінками своїми проросійськими поглядами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, харків’янин сказав наступне: «Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью». Та додав, що підтримує дії президента рф і тільки завдяки ньому життя в Україні може стати краще.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За публічні кремлівські наративи чоловік буде відповідати в Орджонікідзевському районному суді.

Агентство Телевидения Новости

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