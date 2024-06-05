23 кг тротилу та пластини для захисту танків намагався провезти до Харкова працівник одного з вишів

У Харкові на блокпості, розташованому на в’їзді до міста з боку Сум, службовий собака нацгвардійців знайшов 23 кг тротилу та пластини для захисту танків.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Як розповіли в бригаді 26 травня на блокпосту зупинили автівку Volkswagen Transporter 4 без державних номерних знаків української реєстрації. Автівкою керував чоловік 1983 р. н., який має безпосереднє відношення до одного з вищих навчальних закладів Харкова.

Під час огляду автомобіля кінологом зі службовим собакою в салоні автомобіля було виявлено понад 23 кг тротилу та 11 пластин, які використовуються для динамічного захисту танків.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости