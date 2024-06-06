У Вовчанську затримали поплічника окупантів, який передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ

На Харківщині викрито ще одного поплічника ворога, який передавав представнику рф дані про місця дислокації українських захисників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому в подальшому передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони і переміщення військової техніки.

Підозрюваний відслідковував рух військової техніки ЗСУ, вивідував місця знаходження пунктів тимчасового базування підрозділів аеророзвідки, розташованих на території Вовчанська та в його околицях. В ході особистих бесід з односельчанами намагався з’ясувати наявність оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ.

Разом з цим підозрюваний фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань. Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях.

Чоловіка затримано у Вовчанську. Під час обшуку у підозрюваного виявлено знаряддя злочину – телефон, у якому містяться повідомлення про місцезнаходження та переміщення сил та засобів ЗСУ, які він передавав не встановленому на цей час представнику російської спецслужби.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Вовчанська за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости