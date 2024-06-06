На Харківщині викрито службовця: привласнив майно на суму понад 2,1 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури та Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру.

53-річному чоловіку у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — співробітник газовидобувного підприємства у місті Красноград на Харківщині.

За даними слідства, будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до посадових обовʼязків, йому було ввірено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 6 млн гривень.

Отже, майно знаходилось у правомірному володінні службовця, який був наділений правомочністю з розпорядження, управлінню, доставці та зберіганню вказаних цінностей підприємства.

Проте інвентаризаційною комісією під час перевірки виявлено недостачу на суму понад 2,1 млн гривень.

Вказана сума шкоди, завданої підприємству, також підтверджена висновками комісійних судових економічних експертиз. Співробітник шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи посадову інструкцію та договір про повну матеріальну відповідальність, вчинив привласнення та розтрату товарно-матеріальних цінностей підприємства.

Правоохоронці викрили службовця. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости