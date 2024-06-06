На Харківщині викрито двох жінок: працювали в пенсійному фонді при окупантах

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом жінкам у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що дві мешканки Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами рф влітку 2022 року добровільно вирішили працювати на ворога. Так, 57-річна жінка стала «секретарем отдела административно-хозяйственной деятельности Управлення Пенсионного фонда Харьковской области». Вона займалась реєстрацією вхідної та вихідної кореспонденції, веденням діловодства, а також відповідала за прийом відвідувачів так званого «управлення».

Другій підозрюваній 35 років. Вона обійняла посаду «главного специалиста отдела обслуживания граждан отделения Пенсионного фонда Купянского района».

Жінка приймала заяви від пенсіонерів про надання так званої «матеріальної допомоги» від рф та займалась виготовленням тимчасових посвідчень.

Після деокупації обидві підозрювані втекли та наразі переховуються від слідства. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости